La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) realizó una nueva edición del Premio Alfonsina, que busca destacar a propuestas culturales en los rubros Humanitario, Científico, Artístico (Teatro, Música y Plástica) y Creación Literaria, en la Villa Victoria, ubicada en Matheu al 1.851.

De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 9.238, este premio se otorga anualmente con el fin de fomentar los valores individuales o de conjunto que desarrollen su accionar durante un año calendario. Para tal efecto, fue nombrada una Comisión Honoraria que tuvo a su cargo juzgar los valores individuales y de conjunto de las personas propuestas por su destacada labor durante el año pasado.

La Comisión estuvo integrada por Elizabeth Delfabro en representación de la Compañía H+, ganadores del Premio Alfonsina - ediciones 2022/2023, en el rubro Teatro; Gustavo Carra en representación de Camerata Mar del Plata, ganadores del Premio Alfonsina – ediciones 2022/2023, en el rubro Música; María Candela Chirino, ganadora del Premio Alfonsina – ediciones 2022/2023, en el rubro Plástica; y Carolina Bugnone, ganadora del Premio Alfonsina – ediciones 2022/2023, en el Campo Creación Literaria.

Al mismo tiempo, en el Campo Humanitario, Limay Ameztoy estuvo en representación de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon, y Luis Moya por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), en el Campo Científico.



Todos los ganadores:

En el rubro Artístico (Teatro), la ganadora fue la Escuela Secundaria Especializada en arte Nº 1 – Centro Polivalente de Arte, la Orquesta Municipal de Tango, en Música, y Mariana Pellejero, en Plástica.

En el rubro Creación Literaria resultó ganador Esteban Prado.

En el rubro Humanitario ganó la Casa Ecomaya, proyecto Ecomaya, de la red Proter.

En el rubro Científico, el premio de esta edición fue para Claudina Isabel Orunesu.

