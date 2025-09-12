Premio Alfonsina: el Municipio distinguió a referentes de las artes, la ciencia y la asistencia humanitaria
El Centro Polivalente de Arte en Teatro, la Orquesta Municipal de Tango en Música y María Mariana Pellejero en Plástica, fueron reconocidos en el rubro Artístico, mientras que en Creación Literaria galardonaron a Esteban Prado, en el Humanitario a Casa Ecomaya y en el Científico a Claudina Isabel Orunesu.
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) realizó una nueva edición del Premio Alfonsina, que busca destacar a propuestas culturales en los rubros Humanitario, Científico, Artístico (Teatro, Música y Plástica) y Creación Literaria, en la Villa Victoria, ubicada en Matheu al 1.851.
De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 9.238, este premio se otorga anualmente con el fin de fomentar los valores individuales o de conjunto que desarrollen su accionar durante un año calendario. Para tal efecto, fue nombrada una Comisión Honoraria que tuvo a su cargo juzgar los valores individuales y de conjunto de las personas propuestas por su destacada labor durante el año pasado.
La Comisión estuvo integrada por Elizabeth Delfabro en representación de la Compañía H+, ganadores del Premio Alfonsina - ediciones 2022/2023, en el rubro Teatro; Gustavo Carra en representación de Camerata Mar del Plata, ganadores del Premio Alfonsina – ediciones 2022/2023, en el rubro Música; María Candela Chirino, ganadora del Premio Alfonsina – ediciones 2022/2023, en el rubro Plástica; y Carolina Bugnone, ganadora del Premio Alfonsina – ediciones 2022/2023, en el Campo Creación Literaria.
Al mismo tiempo, en el Campo Humanitario, Limay Ameztoy estuvo en representación de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon, y Luis Moya por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), en el Campo Científico.
Todos los ganadores:
- En el rubro Artístico (Teatro), la ganadora fue la Escuela Secundaria Especializada en arte Nº 1 – Centro Polivalente de Arte, la Orquesta Municipal de Tango, en Música, y Mariana Pellejero, en Plástica.
- En el rubro Creación Literaria resultó ganador Esteban Prado.
- En el rubro Humanitario ganó la Casa Ecomaya, proyecto Ecomaya, de la red Proter.
- En el rubro Científico, el premio de esta edición fue para Claudina Isabel Orunesu.
