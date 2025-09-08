Un operativo de Prefectura Naval Argentina permitió la detención de un hombre de 25 años en el cruce de Vértiz y Castex, tras comprobarse que pesaba sobre él una orden de detención vigente.

El hecho ocurrió cuando efectivos de Prefectura advirtieron un vehículo Volkswagen Gol blanco estacionado en la zona, en cuyo interior se encontraba un hombre. Al notar la presencia policial, el sujeto descendió del rodado e intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocos metros.

Al ser identificado y consultados los sistemas informáticos, se confirmó que sobre el detenido recaía una orden de detención emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2, a cargo del Dr. Juan Sebastián Galarreta, por un incidente de quebrantamiento de libertad asistida fechado el 7 de agosto de 2025.

Respecto al vehículo, se constató que no tenía impedimentos legales, aunque la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. De la Canale, dispuso el secuestro preventivo del rodado.

Finalmente, el magistrado interviniente avaló la detención y ordenó el alojamiento del joven en la Unidad Penal N° 15 de Batán.

