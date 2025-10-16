En la madrugada de este jueves, personal de la Prefectura Naval Argentina detuvo en Diagonal Pueyrredon y San Martín a un hombre de 27 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo emitido por el Juzgado de Ejecución Penal N°1, a cargo del Dr. Ricardo Perdichizzi.

El operativo se concretó durante una identificación de rutina, cuando al verificar los datos del individuo en el sistema informático, se constató que registraba una orden de detención vigente desde el 24 de septiembre de 2025, vinculada a causas por salidas transitorias e incumplimiento de libertad condicional.

Ante la confirmación, se dio intervención al auxiliar fiscal Diego Sánchez, quien dispuso que se hiciera efectiva la detención conforme a lo ordenado por el magistrado interviniente. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N°15, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la sede judicial correspondiente.

El hombre cuenta con un extenso prontuario que incluye antecedentes por robos en comercios y vía pública, tentativa de robo agravado con arma blanca, hurto agravado por escalamiento, lesiones, daño, desobediencia, violación de domicilio y causas vinculadas a la Ley 23.737 de estupefacientes.

