La Prefectura Naval Argentina realiza controles a veleros provenientes del exterior que arriban a Mar del Plata, mediante inspecciones en boyas de cortesía, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir delitos en el ámbito portuario.

Al llegar a la ciudad, las embarcaciones internacionales son dirigidas a boyas de cortesía, donde personal de la Autoridad Marítima nacional verifica la documentación del velero y de sus tripulantes, y controla los elementos de seguridad obligatorios.

En el marco de estos procedimientos, también se llevan a cabo tareas de detección de narcóticos, con la colaboración de canes especialmente entrenados para este tipo de operativos.

Una vez constatado que la situación se encuentra en regla, se autoriza el ingreso de las embarcaciones al puerto. En caso contrario, se activan los protocolos correspondientes según la irregularidad detectada.

Los controles se desarrollan de manera conjunta con otros organismos del Estado, como Migraciones, Sanidad de Frontera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y se enmarcan en acuerdos internacionales destinados a combatir el crimen organizado y los delitos ambientales, reforzando la seguridad en el ámbito marítimo y costero.

