Pre Cosquín Sede Mar del Plata confirmó la delegación rumbo al Festival Nacional de Folklore
El festival definió la delegación que representará a la ciudad en la ronda 6 del certamen nacional, los días 13 y 14 de enero de 2026 en la emblemática Plaza Próspero Molina de Cosquín, Córdoba.
En una jornada colmada de talento, emociones y un clima artístico que hizo vibrar al público, con el Teatro Tronador como escenario principal, finalizó el Pre Cosquín Sede Mar del Plata.
Los jurados, de reconocida trayectoria, fueron: Silvia Sab, Eduardo Spinassi y Marino Coliqueo, en la categoría música. En danza, Sonia Agüero, Mariano Balois y Miguel Lamenza.
José Antonio Boccanfuso, delegado del Pre Cosquín Sede Mar del Plata, manifestó: “estamos muy contentos de que Mar del Plata vuelva, por quinto año consecutivo, al máximo festival del folklore argentino. Agradecemos a la gran cantidad de artistas que fueron parte de este selectivo, con una convocatoria maravillosa que llegó desde distintos puntos del país".
Los ganadores del Pre Cosquín Sede Mar del Plata 2025:
Rubro Música:
Solista Vocal: Alma Giménez y Martín Barraza
Conjunto Vocal: A Media Voz
Solista Instrumental: Carlos Villalba
Conjunto Instrumental: Ensamble de Guitarras
Tema Inédito: Corazón de Ciruelo
Rubro Danza:
Solista Malambo Femenino: Lourdes Franco
Solista Malambo Masculino: Maximiliano Salazar
Conjunto de Malambo: El Patriota
Pareja Tradicional: Chocobar / López
Pareja Estilizada: Prieto / Pistan
Conjunto de Baile: El Estribo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión