En una jornada colmada de talento, emociones y un clima artístico que hizo vibrar al público, con el Teatro Tronador como escenario principal, finalizó el Pre Cosquín Sede Mar del Plata.

Los jurados, de reconocida trayectoria, fueron: Silvia Sab, Eduardo Spinassi y Marino Coliqueo, en la categoría música. En danza, Sonia Agüero, Mariano Balois y Miguel Lamenza.

José Antonio Boccanfuso, delegado del Pre Cosquín Sede Mar del Plata, manifestó: “estamos muy contentos de que Mar del Plata vuelva, por quinto año consecutivo, al máximo festival del folklore argentino. Agradecemos a la gran cantidad de artistas que fueron parte de este selectivo, con una convocatoria maravillosa que llegó desde distintos puntos del país".

Los ganadores del Pre Cosquín Sede Mar del Plata 2025:

Rubro Música:

Solista Vocal: Alma Giménez y Martín Barraza

Conjunto Vocal: A Media Voz

Solista Instrumental: Carlos Villalba

Conjunto Instrumental: Ensamble de Guitarras

Tema Inédito: Corazón de Ciruelo

Rubro Danza:

Solista Malambo Femenino: Lourdes Franco

Solista Malambo Masculino: Maximiliano Salazar

Conjunto de Malambo: El Patriota

Pareja Tradicional: Chocobar / López

Pareja Estilizada: Prieto / Pistan

Conjunto de Baile: El Estribo