En un momento donde irse del país parece estar de moda por doloroso que suene, hay algunos que eligen esta posibilidad para progresar en sus carreras deportivas. Eso está haciendo el jugador marplatense de Squash Segundo Portabales que tiene grandes objetivos por delante y viajó a España para poder prepararlos.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el integrante de la Selección Argentina señaló que “en este momento estoy en Santiago de Compostela entrenando hasta el 13 de junio. Vine a preparar el Panamericano Juvenil de Ecuador, después tengo el Sudamericano de Mayores en Chile y el Mundial Junior en Estados Unidos. Todo esto es gracias a la Asociación Argentina, el ENARD, mi familia y mucha gente que también me ayuda”.

No es la primera vez que pasa un tiempo en la Academia de Borja Golan y sabe que eso le puede dar algo que en Sudamérica no tiene: “el año pasado vine a entrenar un mes, me gustó mucho el lugar. Borja Golan fue número 5 del mundo. Este año quería venir de vuelta y meter un salto de calidad en el nivel de los jugadores con los que entreno, que acá es muy alto”.

Si bien no se diferencia mucho con la rutina que tenía en Mar del Plata ese nivel de oposición, sumado a la posibilidad de sumar torneos, era un combo que no podía desperdiciar: “La única diferencia con lo que hacía en Mar del Plata es entrenar con los que podes competir después y además hay muchísimos torneos. Ahora me voy a Barcelona a jugar un PSA Satélite. El poder adquisitivo y la calidad de vida es otra, por so hay más torneos”.

Tiene como ejemplo de como se puede evolucionar en el exterior a otro marplatense como Leandro Romiglio. El mejor jugador argentino del momento decidió hace un tiempo atrás irse a República Checa y desde entonces, no para de crecer. “La idea es empezar a venir a Europa cuando pueda, porque hay muchas academias para dar un salto de mi nivel. Leandro desde que se vino a Europa está 35 del mundo y puede seguir mejorando. Hoy en día siento que si queres avanzar dentro del deporte, una de las mejores salidas es ir a entrenar afuera. Eso te da otro ritmo y muchísima cantidad de torneos. En Sudamérica tenes 3 o 4 torneos importantes por año”.

Hoy con 18 años parece haber superado una instancia clave de la vida donde los deportistas deben elegir si siguen vinculados constantemente al deporte o pasa a ser sólo un hobby que se trabaja con seriedad: “ni lo pensé, acepté en venir a España y trataré de aprovechar la oportunidad porque hoy la tengo y quizás mañana no. Desde muy chiquito me propuse y quise ser profesional. Desde que tengo memoria estoy entrenando muy duro para eso. Tuve la suerte de que, en esta etapa de transición de junior a mayores, me convocaron a los selectivos de mayores y con toda la dedicación pude ir clasificando, todo eso fue una ventaja para seguir con motivación”.