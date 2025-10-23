Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, representados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizarán este viernes 24 una asamblea informativa en el Aeroparque Jorge Newbery, entre las 6:00 y las 10:00. Esta medida, que responde a la falta de avances en las negociaciones salariales y laborales, podría generar interrupciones en varios vuelos programados para esa jornada.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el gremio en redes sociales, “Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6:00 y las 10:00”. Esta acción se suma a otras protestas impulsadas en los últimos meses por la ausencia de respuestas de la empresa.

En el mismo anuncio, APLA denunció que “Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”. Los representantes sindicales enfatizaron que la parálisis en las discusiones ha motivado esta nueva instancia de diálogo colectivo.

Además, el gremio cuestionó la gestión de la compañía ante fallas técnicas en su flota. En particular, se refirieron a los problemas detectados en los motores de los aviones Boeing 737, lo que obligó a retirar ocho aeronaves de servicio. Al respecto, criticaron la respuesta empresarial: “Debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia”.

Los sindicalistas advirtieron que las repercusiones de esta decisión aún impactan en la programación general de vuelos, y previeron que la asamblea del viernes “repercutirá de manera significativa” en el cronograma operativo de Aerolíneas Argentinas. Indicaron que los efectos podrían prolongarse varios días, incluso tras el cierre de la reunión.

El reclamo central de APLA se centra en la actualización salarial del sector, junto con mejoras en los criterios de ascensos, la dotación de personal y el estricto cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.

Por último, el gremio reafirmó su unidad: los pilotos “permanecerán unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales” y reiteraron su demanda de “la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”.

