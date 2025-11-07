Un hombre de 48 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido baleado en su casa de la localidad de Berisso, La Plata, y el principal sospechoso es el ex novio de su pareja. Los primeros relatos del episodio, ocurrido el jueves, señalaron que el agresor irrumpió armado a la propiedad y le disparó a la víctima.

Ads

El ataque se produjo en una vivienda de la calle 30, entre 125 y 126, donde la víctima se encontraba junto a la mujer, quien se estaba retirando del lugar. Ambos fueron sorprendidos por el sospechoso, quien confrontó a la víctima, lo amenazó y sustrajo el celular y la billetera.

Antes de marcharse, ejecutó un disparo a corta distancia que impactó en la zona del abdomen del hombre. Instantes después, fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que lo trasladó de urgencia al Hospital Larrain, donde quedó internado en terapia intensiva y en estado reservado, bajo monitoreo médico continuo.

Ads

El ataque tuvo lugar en horas de la noche, y tanto la mujer como el sospechoso no lograron ser localizados hasta el momento. Los investigadores creen que el hombre escapó a pie.

En la escena trabajó personal de la Comisaría Tercera de Berisso, que realizó peritajes y levantamiento de rastros balísticos y otros elementos de interés para la causa. También se relevó la zona en busca de cámaras de seguridad y eventuales testigos que puedan aportar datos sobre los movimientos previos y posteriores al ataque.

Ads

La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, dirigida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, y fue caratulada como “Tentativa de homicidio”.

Puede interesarte