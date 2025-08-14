En el marco de la emergencia ferroviaria, Trenes Argentinos anunció que avanza una importante obra de renovación integral de vías en el ramal a Mar del Plata, en el tramo comprendido entre el kilómetro 222 y el 232 de la traza, a la altura de Parravicini, que permitirá optimizar la circulación y mejorar la seguridad operacional de ese servicio.

Mientras duren las tareas, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves, y los que regresan a la ciudad de Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves.

Estos trabajos, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, contemplan la renovación de 9.848 metros de vías, el cuadro de la estación Parravicini, los enlaces y el paso a nivel vehicular que se encuentra al sur de la parada ferroviaria. Además, intervendrán puentes y alcantarillas ubicadas en esa zona del tendido ferroviario.

Por la intervención, el servicio circulará con dos trenes diarios -los lunes y viernes- que saldrán de Constitución a las 7:30 y 14:17, al mismo tiempo que la vuelta será los lunes, martes y viernes a la 1:11 y a las 14:21.

En tanto, los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7:32 y 14:32, y de Mar del Plata volverán a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad balnearia.

Asimismo, sumarán un refuerzo que saldrá los viernes a las 17:08 de Constitución y retornará de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Por otra parte, la tarifa varía de acuerdo al día de viaje con tres bandas tarifarias diferentes. Para obtener más información sobre los valores, se puede ingresar a este enlace.