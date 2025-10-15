Por penales (5-4) luego de igualar 1 a 1 en tiempo suplementario, la Selección de Marruecos venció a Francia y es finalista del Mundial Sub 20 de Chile, donde espera por el vencedor del duelo entre Argentina y Colombia. De esta manera, el conjunto africano quedó en los libros: se metió por primera vez en su historia en una final de la Copa del Mundo de esta categoría.

Una primera mitad que tuvo un dominio francés, pero Marruecos se fue en ventaja sin rematar entre los tres palos. Tuvo un penal a favor y Zabiri estrelló su remate contra el poste, y en el rebote fue gol en contra de Olmeta. Así se encontró con la ventaja. Y por si fuera poco, en una misma jugada tuvo dos goles prácticamente regalados y los falló: primero Zahouani le pegó muy mal y dio un pase -sin querer- con el arco vacío y luego Zabiri disparó desde el suelo y la mandó a las nubes.

Yanis Benchaouch fue clave para sostener a su equipo, evitó varios goles y fue una de las figuras de la primera parte. El trámite del juego fue muy parejo, pero hubo una clara diferencia en las llegadas de uno y otro. De hecho los tiros al arco son un fiel reflejo de ello: a lo largo de los 120', los marroquíes tiraron una vez a puerta y los franceses ocho veces. Pero el gol de los europeos recién llegó a los 59', de la mano de Michal.

Un tramo trágico para los africanos, ya que su arquero salió lesionado y Gomis ingresó en su lugar a los 64'. La paridad siguió hasta el final del tiempo regular y fue momento de ir al tiempo extra, donde ocurrió de todo. Pudo ser para cualquiera, pero tampoco hubo goles. Marruecos reclamó una roja tras un patadón que fue sancionado con amarilla y en el segundo tiempo de los 90' habían utilizado la tarjeta verde para revisar un posible penal, pero no sancionaron a su favor.

Aún con un hombre menos (Nzingoula, que había ingresado a los 87', vio la roja tras una doble amarilla a los 107') los franceses fueron para adelante y no lo ganaron de milagro: en la última del partido tuvieron una doble chance de gol que no fue el 2-1 de forma milagrosa. Y antes de partir a los penales, Marruecos tomó una curiosa decisión: cambió a su arquero -el que había ingresado en el ST- y le dio la chance a Hakim Mesbahi de lucirse en los penales, y así fue.



Desde los doce pasos, Marruecos se impuso por 5 a 4 y avanzó a la final, luego de que fallaran los franceses N'Guessan y Beyuku.

Fuente: Olé