Por penales, Marruecos eliminó a Francia y es finalista del Mundial Sub 20
El elenco africano espera por el ganador entre Argentina y Colombia. La final se disputará este domingo a las 19:00 (hora Argentina).
El elenco africano espera por el ganador entre Argentina y Colombia. La final se disputará este domingo a las 19:00 (hora Argentina).
El equipo marplatense venció a Deportivo Viedma en su propia casa y en el tercer partido semifinal de la Conferencia Sur por la Liga Argentina. Fue 90 a 85 en tiempo suplementario con una destacada labor de Raúl Pelorosso y Facundo Gago que terminaron como goleadores. Sacó a uno de los candidatos y