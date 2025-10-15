Quilmes es finalista de la Conferencia Sur

El equipo marplatense venció a Deportivo Viedma en su propia casa y en el tercer partido semifinal de la Conferencia Sur por la Liga Argentina. Fue 90 a 85 en tiempo suplementario con una destacada labor de Raúl Pelorosso y Facundo Gago que terminaron como goleadores. Sacó a uno de los candidatos y