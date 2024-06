La vicepresidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Verónica Berasueta, alertó sobre la “competencia desleal” que sufren las inmobiliarias con las páginas web, “ya que simplemente publican las propiedades en una página, cobran un porcentaje más alto y no hay un intermediario visible ni a quien reclamar”. También, como utilizan valores a precio dólar, comentó que ”los propietarios del centro quieren subir sus precios".

En tanto al fin de semana largo, según Berasueta tuvo “más movimiento que el anterior”, donde el sector extra hotelero “alcanzó una ocupación del 50%”, a diferencia del hotelero, que llegó al 70%. “Fue muy positivo porque los inmobiliarios también trabajamos muy bien a nivel de ventas”, puntualizó.

Por el lado de esa última apreciación, sostuvo que en cuanto a los precios de los departamentos de la zona centro, La Perla y Playa Grande, “los más buscados en invierno”, se mantienen "cautos, tratando de sacar ofertas". Esta situación se debe a que las páginas publican propiedades a precio dólar, “por lo que los propietarios nos quieren subir los precios en el centro, que es una zona más popular”.

En este sentido, la referente de la institución manifestó: “Tratamos de ser razonables. Sacamos combos de cinco días en un departamento de un ambiente a 35 mil pesos por día, que es súper razonable comparado con las páginas. Hay que ser cautos porque así y todo resulta caro para el bolsillo de la gente que veranea en nuestra ciudad”.

Fin de semana extra largo

Y puntualmente por el fin de semana largo, remarcó que vio “muchos autos en el Sheraton, lo que significa que la hotelería cinco estrellas estuvo funcionando y que hubo público de alto poder adquisitivo”, aunque también recordó que las inmobiliarias trabajan con el turismo de cercanía y buscan ofrecer promociones.

“No fue óptimo en relación al fin de semana largo del año pasado, donde tuvimos más del 70% de ocupación, pero llegaron 104 mil turistas, un 1% menos que en 2023. El año anterior fue óptimo en todos los meses del año y superior a las estadísticas que se venían manejando”, expresó Berasueta.

Competencia desleal

En otro punto, ante la competencia con las páginas, contó que desde 2018 tratan de impulsar una ordenanza que regule a la extra hotelería, “debido a que es una competencia desleal porque no tributan en Argentina”. Entonces, reclamó que el sector, que tiene sus inmobiliarias en la calle, paga impuestos y el Fondo de Promoción Turística, y tiene empleados, “compite contra gente que no es martillera, no da el mismo servicio y simplemente publican las propiedades en una página, cobran un porcentaje más alto y no hay un intermediario visible ni a quien reclamar”.

“En Capital Federal está reglamentado y acá intentamos hacerlo porque es competencia desleal tanto para nosotros como para los hoteleros. Negociamos con la Municipalidad, pero se debe hacer a nivel provincial. Sería una ordenanza que beneficia al usuario y al propietario, no es una prohibición, sino una regulación”, concluyó la martillera.