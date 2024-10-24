Como parte de los festejos de los 150 años de la ciudad, los días 5, 6 y 7 de diciembre se realizará el primer Torneo Latinoamericano de Box Amateur en Mar del Plata. El evento, que tendrá cita en las instalaciones del patinódromo Adalberto J. Lugea recibirá delegaciones de boxeadores y boxeadoras de México, Chile, Uruguay y Brasil.

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Esas delegaciones internacionales junto a los talentos marplatenses competirán por coronarse campeones amateurs del Consejo Mundial de Boxeo, con cinturones de campeón y medallas a segundos y terceros puestos. Con tres categorías masculinas y una categoría femenina, 32 atletas combatirán durante tres días seguidos para conseguir el máximo galardón.

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La trayectoria boxística, el atractivo turístico y las múltiples ofertas gastronómicas, recreativas y patrimoniales de la ciudad, convierten a Mar del Plata en el escenario ideal para un torneo de estas características, el primero de esta índole en nuestro país.

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“Desde la comisión organizadora queremos agradecer al EMDER por las facilidades brindadas para que este torneo sea todo un éxito. El deporte amateur no solo fomenta habilidades físicas en los jóvenes, sino que también cultiva valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia, formando futuros líderes tanto dentro como fuera del ring. Competir con otros países permite a estos jóvenes deportistas ampliar sus horizontes, aprender de diferentes estilos y culturas, y medir su talento a nivel global, lo que enriquece su desarrollo personal y deportivo”, señalaron en un comunicado.

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