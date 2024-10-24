Telefe presenta Párense de Manos 3

Este sábado 20 de diciembre desde las 17, el estadio de Huracán será escenario de una nueva edición del evento que combina boxeo y entretenimiento. Con transmisión en vivo por Telefe, peleas entre figuras del streaming, cruces muy esperados y una alfombra roja cargada de figuras, Párense de Manos promete una tarde única.