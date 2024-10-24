Por los 150 años de Mar del Plata, se realizará el primer Torneo Latinoamericano de Box Amateur
Será los días 5, 6 y 7 de diciembre en el patinódromo Adalberto J. Lugea.
Será los días 5, 6 y 7 de diciembre en el patinódromo Adalberto J. Lugea.
Este sábado 20 de diciembre desde las 17, el estadio de Huracán será escenario de una nueva edición del evento que combina boxeo y entretenimiento. Con transmisión en vivo por Telefe, peleas entre figuras del streaming, cruces muy esperados y una alfombra roja cargada de figuras, Párense de Manos promete una tarde única.
El parte médico emitido hoy indica que evoluciona favorablemente y está en condiciones de salir de terapia intensiva.