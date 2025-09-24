El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se llevará a cabo entre el 6 y 15 de noviembre, cambiará este año uno de sus espacios tradicionales: la emblemática sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium no formará parte de la programación.

La confirmación llegó a partir de un comunicado del Instituto Cultural bonaerense, donde se indicaba que las instalaciones estaban “a disposición”, aunque sin precisiones concretas sobre su uso. Sin embargo, desde la organización local señalaron a El Marplatense que no hubo acuerdo.

Ante la consulta de El Marplatense, el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), Bernardo Martín, aseguró: "Usaremos las instalaciones municipales para potenciar los espacios disponibles, porque la Provincia nos quería cobrar por el uso de la sala y no nos daba un precio definitivo. Nunca confirmaron los valores y teníamos que contratar servicios y resolver la logística. Por temas económicos y falta de respuesta, decidimos utilizar las instalaciones municipales. La Provincia no hizo ningún tipo de esfuerzo”.

Por ese motivo, las ceremonias de apertura y clausura se realizarán en el Teatro Colón y el hall del Palacio Municipal. El resto de las actividades se repartirán entre las salas del Paseo Aldrey, el cine Ambassador, el Club Español, museos municipales y otros espacios culturales de Mar del Plata.

Mientras tanto, desde el Teatro Auditorium aseguraron que solicitaron en varias oportunidades reuniones con autoridades del INCAA, aunque nunca recibieron respuestas ni convocatorias formales para tratar la cuestión cara a cara.

De esta manera, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata -uno de los más importantes de Latinoamérica- se llevará adelante con un esquema renovado de sedes y con un fuerte apoyo del municipio y del INCAA, en un contexto de tensión con la administración bonaerense.