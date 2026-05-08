El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata activó un Comité de Emergencia ante el avance del temporal, con suspensión de descargas, cierre de la Escollera Sur y monitoreo en tiempo real junto a Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina, en el Puerto de Mar del Plata, tras las alertas emitidas para este viernes y la jornada del sábado.

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La decisión fue adoptada en el marco de un esquema de articulación operativa ante un evento meteorológico que, según el Servicio Meteorológico Nacional, incluirá lluvias, vientos intensos del sector sur y sudoeste, con ráfagas estimadas entre 80 y 90 kilómetros por hora.

El cuadro climático responde a un proceso de ciclogénesis en la región bonaerense, con impacto directo sobre la actividad marítima, portuaria y náutica, lo que motivó la implementación de medidas preventivas para reducir riesgos y ordenar el funcionamiento del puerto antes del tramo más severo del fenómeno.

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En ese contexto, se dispuso la suspensión de las descargas, el cierre de la Escollera Sur, la solicitud a los clubes náuticos -Centro Naval, Motonáutico, Yacht Club Argentino y Club Náutico Mar del Plata- para que suspendan sus actividades, y extremen las medidas de seguridad de la gente, las embarcaciones y en las marinas.

Asimismo, se notificó a astilleros y talleres navales sobre la restricción de tareas, con el objetivo de evitar operaciones expuestas y minimizar la circulación en zonas críticas durante el temporal.

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Por su parte, el monitoreo en tiempo real permite seguir la evolución del viento, la marea y el oleaje, mientras que en las últimas horas se intensificaron los recorridos en muelles y sectores operativos bajo jurisdicción portuaria.

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Reportes locales advirtieron además sobre una posible crecida de marea y olas que podrían superar los seis metros, lo que refuerza la importancia de las restricciones vigentes y del cierre de accesos costeros. Las medidas continuarán sujetas a la evolución del fenómeno y a las evaluaciones técnicas de las autoridades intervinientes, en un esquema de vigilancia reforzada que prioriza la prevención y la capacidad de respuesta ante el pico del temporal.