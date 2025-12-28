Un año termina y otro comienza. La continuidad es inevitable, pero mentalmente nos preparamos para el quiebre. Y en el caso del cine, mientras hacemos el balance de lo que vimos el último año nos preparamos para hacer borrón y cuenta nueva: así que a preparar el bronceador, a ponerse la malla y anotarse los estrenos destacados que habrá este verano en los cines para meterse en la sala.

No habrá mucho tiempo para prepararse. El año comienza en jueves y ya tenemos las primeras novedades del 2026 el mismísimo 1 de enero: ese día llegará una de las películas esperadas de la temporada, La empleada, un thriller dirigido por Paul Feig con un dueto fuerte: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Y si no saben qué hacer con los chicos, la nueva aventura de Bob Esponja, Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, promete ser una aventura con todo el disparate que esperamos siempre del personaje.

El segundo jueves de enero, el 8, nos traerá algunos estrenos que para los que vivimos en Mar del Plata son conocidos porque se vieron en el Festival de Cine: hablamos de Familia en renta, la comedia dramática protagonizada por Brendan Fraser como un actor que vaga sin suerte por Japón, y la nueva versión de El beso de la mujer araña dirigida por Bill Condon con Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz. Y para los que les gustan las biografías, Kate Hudson y Hugh Jackman protagonizarán Song Sung Blue: sueño inquebrantable.

Por su parte el jueves 15 de enero los fanáticos del terror tendrán una cita con la continuidad de la saga Exterminio y su nueva entrega, El templo de huesos, dirigida estda vez por Nia DaCosta. Pero atención porque ese día llegará una que seguramente estará en la pelea por el Oscar, Marty Supremo, con el niño (no tan niño ya) estrella Timothée Chalamet. Y el estreno nacional fuerte del verano, La virgen de la tosquera, nuevo film de Laura Casabé basado en el relato de Mariana Enríquez.

Enero traerá novedades también el jueves 22 con el estreno de otra que huele a Oscar, Hamnet, el drama de Chloé Zhao con Jessie Buckley y Paul Mescal sobre la lucha de la esposa de William Shakespeare por superar la pérdida de su único hijo. Otro clásicos del terror que vuelve, Terror en Silent Hill: regreso al infierno, con Christophe Gans tras cámaras. Y Chris Pratt y Rebecca Ferguson traerán acción con Sin piedad.

El primer mes del año cerrará sus estrenos el jueves 29 con ¡Ayuda!, otra de terror, en este caso con el regreso de uno de sus directores emblemáticos de las últimas cuatro décadas, Sam Raimi, y el protagónico de Rachel McAdams.

LO QUE LLEGA EN FEBRERO

El segundo mes del año, para los cinéfilos, arrancará el jueves 5. Atención porque ese día se estrenará Arco, una película de animación francesa que posiblemente esté en la temporada de premios.

Para el jueves 12 se anuncia una nueva versión del clásico de Emily Brontë, Cumbres borrascosas, dirigido por la provocadora Emerald Fennell, con una dupla que prende fuego la pantalla: Margot Robbie y Jacob Elordi. Para ese día también se anuncia un policial con elencazo: hablamos de Caminos del crimen, con Chris Hemsworth como un ladrón y la compañía de Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry y Jennifer Jason Leigh.

¿Cómo sigue febrero? El jueves 19 se estrena ¿Está funcionando esto?, tercera película de Bradley Cooper como director que se mete con el mundo del stand-up, una comedia dramática que cuenta con Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Ciarán Hinds y Amy Sedaris en su elenco.

El cierre de febrero es fuerte. En primera instancia el jueves 26 se estrenará Scream 7, nueva entrega de la clásica saga de terror dirigida por nada más y nada menos que su guionistas históricos, Kevin Williamson, y con Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace y Joel McHale. También se anuncia una que pasó por Mar del Plata como Núremberg: El juicio del siglo y una gran actuación de Russell Crowe. Y el plato fuerte de El agente secreto, la gran película brasileña que viene llevándose muchos premios, estará en los Oscar y que cuenta con una destacada actuación de Wagner Moura.

Obviamente que este es un resumen y habrá más estrenos, como así también puede haber reprogramaciones o suspensiones. Así que a estar atentos a la cartelera semanal y a apuntarse varios jueves (o el día que quieran) frente a la pantalla.