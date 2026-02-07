Agentes de la Policía Bonaerense, encubiertos como turistas, desbarataron una banda dedicada a robos en viviendas del Partido de La Costa, en un procedimiento concretado este viernes luego de una pesquisa basada en denuncias de vecinos y registros de cámaras de seguridad.

La fuerza policial de la provincia de Buenos Aires logró desarticular un grupo delictivo conocido como “la Banda del Escruche Teresita”, dedicado a robar en distintas localidades turísticas del Partido de La Costa. El operativo, llevado a cabo dentro del marco del Operativo Sol a Sol 2025/26, comenzó tras una denuncia de una vecina que encontró su casa violentada y le habían sustraído dinero, armas, relojes y joyas.

Los investigadores analizaron grabaciones de cámaras de seguridad municipales y privadas, lo que permitió reconocer el vehículo que usaban los sospechosos: una camioneta con una patente robada en La Plata, que empleaban para moverse antes y después de cometer los robos.

Con esa información, agentes de la Policía Bonaerense actuaron de civil, haciendo pasar a algunos policías por turistas para no llamar la atención de los sospechosos. Así lograron observar cuando los delincuentes se disponían a irse del lugar en la camioneta y los interceptaron. En la persecución, el vehículo chocó con un móvil policial que no estaba identificado, pero aún así detuvieron a dos hombres mayores de edad en Santa Teresita.

En poder de los detenidos se secuestraron elementos que los vinculan con varios hechos delictivos, y el fiscal solicitó allanamientos en domicilios relacionados para avanzar en la investigación.

