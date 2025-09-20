Como ocurrió semanas atrás en Mar del Plata, ahora personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperó en un allanamiento en Castelar, partido de Morón, una icónica pintura alemana del Siglo XIX titulada Establo con ovejas, obra del artista Albert Heinrich Brendel. La pieza, robada en septiembre de 2023 del domicilio de un ex cónsul chileno en Valparaíso, fue ubicada mediante ciberpatrullaje y análisis de datos en una aplicación web de ventas en Latinoamérica.

El operativo, autorizado por el Juzgado Federal de Morón, resultó en la detención de un sospechoso argentino. La causa se inició por una denuncia de autoridades chilenas especializadas en Patrimonio Cultural, que alertó sobre el robo de la obra registrada como pieza de colección del ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador, Fernando Schmidt Ariztia.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, a cargo del doctor Sebastián Ramos y con intervención de la Secretaría N°4 del doctor Esteban Murano, ordenó a la División Delitos Tecnológicos de la PFA investigar la posible presencia de la pintura en Argentina.

Los efectivos realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis detallados, confirmando que la obra se ofrecía en venta en una plataforma digital regional. Así, identificaron el domicilio del vendedor en Castelar.

Con pruebas recolectadas y un exhorto al Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de Morón, a cargo del doctor Martín Ramos y Secretaría N°3 del doctor Juan Cruz García, se autorizó el allanamiento.

Durante el procedimiento, se detuvo al investigado, de nacionalidad argentina y mayor de edad, y se secuestró la pintura junto con un teléfono celular. Quedaron a disposición del magistrado por infracción a la Ley del Régimen del Registro del Patrimonio Cultural (Ley 25.197).