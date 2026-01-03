La instalación de un cartel publicitario de gran tamaño en la intersección de avenida Colón y Mitre generó fuertes críticas desde la oposición en el Concejo Deliberante. El concejal del Frente Renovador Juan Manuel Cheppi, calificó la estructura como “desubicada” y aseguró que rompe con la identidad de una de las zonas más emblemáticas de Mar del Plata.

Según señaló, el Municipio permitió el montaje de esta estructura sin respetar criterios estéticos ni de cuidado del espacio público. “No hay planificación y no se protege el patrimonio urbano”, advirtió el edil, al tiempo que cuestionó el impacto visual que genera el cartel en un sector histórico y de alto tránsito.

Cheppi recordó que este modelo de publicidad fue aprobado por el Concejo en diciembre de 2024, iniciativa que su bloque votó en contra, y que la adjudicación a la empresa se concretó en junio de 2025. En ese sentido, remarcó que el pliego contemplaba contraprestaciones que, hasta el momento, no se cumplieron.

Entre los compromisos asumidos figuraban la construcción de 50 nuevos refugios para el transporte público y el mantenimiento y creación de casillas de guardavidas, obras que —según denunció— no se llevaron adelante. “Nada de eso está pasando”, afirmó.

Además, el concejal puso el foco en el canon que paga la empresa adjudicataria: 6,6 millones de pesos anuales, lo que equivale a apenas 4,60 pesos por día por cada elemento publicitario. “Es un regalo, pero no para los vecinos, sino para las empresas”, sostuvo.

Por último, Cheppi aclaró que desde su espacio acompañan la modernización de la ciudad y la generación de nuevos ingresos, pero rechazó que bajo el lema de “la ciudad del sí” se acepten proyectos sin beneficios concretos para los marplatenses ni resguardo del interés público.