Afirman que “Montenegro deja una ciudad abandonada”
El concejal Juan Manuel Cheppi cuestionó el “modus operandi” del jefe comunal. “Abandonar los espacios públicos, y presentarlos como un problema que solo puede resolverse privatizándolos”, dijo.
El concejal Juan Manuel Cheppi cuestionó el “modus operandi” del jefe comunal. “Abandonar los espacios públicos, y presentarlos como un problema que solo puede resolverse privatizándolos”, dijo.
El concejal Juan Manuel Cheppi cuestionó con firmeza el funcionamiento del Concejo Deliberante. Y aseguró que el jefe comunal “gobernó a fuerza de prórrogas, emergencias y excepciones”.
El concejal Juan Manuel Cheppi cuestionó la instalación de una estructura de grandes dimensiones en Colón y Mitre y apuntó contra la falta de planificación urbana y los beneficios otorgados a empresas privadas.
La denuncia fue realizada por el concejal de Unión por la Patria (UxP), Juan Manuel Cheppi, quien también sostuvo que "los barcos no salen por falta de rentabilidad".
Lo afirmó Juan Manuel Cheppi referente de Massa en Gral. Pueyrredon. También hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la votación, instando a cuidar la democracia, un logro que, según sus palabras, "nos costó tanto conseguir".
El dirigente marplatense se refirió a su líder político, Sergio Massa, quien es el precandidato a presidente por Unión por la Patria. Ademas calificó el acuerdo local entre Raverta y Pulti como "un espacio que tiene miradas distintas, pero con un mismo objetivo, que es poder poner todo lo mejor para