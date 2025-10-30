Juan Manuel Cheppi: "Tenemos al mejor candidato que podíamos tener"

El dirigente marplatense se refirió a su líder político, Sergio Massa, quien es el precandidato a presidente por Unión por la Patria. Ademas calificó el acuerdo local entre Raverta y Pulti como "un espacio que tiene miradas distintas, pero con un mismo objetivo, que es poder poner todo lo mejor para