En la última sesión del año del cuerpo legislativo marplatense -correspondiente a la primera sesión ordinaria de prórroga-, el concejal Juan Manuel Cheppi cuestionó con firmeza el funcionamiento del Concejo Deliberante y la falta de discusión sobre los proyectos que deberían orientar el desarrollo de Mar del Plata.

Cheppi advirtió que, aún con la salida de Guillermo Montenegro hacia el Senado bonaerense, se mantiene intacto el modelo de gestión que aplicó durante todo su mandato.

“Este año dimos todas las peleas en un Concejo dominado por la mayoría automática, que aprueba sin debatir y mira para otro lado mientras Mar del Plata pierde empleo, producción y patrimonio”, señaló. Además, remarcó que su bloque se mantuvo “del lado de los vecinos que viven y trabajan acá, acompañando cada reclamo y cada proyecto que la ciudad necesita”.

El concejal sostuvo que Montenegro “gobernó a fuerza de prórrogas, emergencias y excepciones”, usando esos mecanismos para cubrir la falta de gestión y evitar una planificación real para la ciudad. Señaló que ese modo de gobernar deja “una ciudad abandonada, con servicios debilitados y un esquema instalado: abandonar para privatizar”, que seguirá incluso después de su salida hacia el Senado.

El edil insistió en que Mar del Plata “no necesita una escribanía, sino planificación, control y un Intendente que piense en los vecinos”.

Durante la sesión, Cheppi también realizó un homenaje a José “Josecito” Moscuzza, histórico dirigente e hincha de Aldosivi recientemente fallecido, y expresó su acompañamiento a su familia y a toda la comunidad del club.