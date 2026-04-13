El regreso de Justin Bieber a los escenarios en el festival Coachella 2026 no pasó desapercibido, pero estuvo lejos de ser celebrado de forma unánime. Su presentación, una de las más esperadas del evento, generó una ola de comentarios encontrados entre fanáticos y críticos.

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El cantante apostó por un formato inusual: con una puesta en escena simple, utilizó una computadora en el escenario para reproducir fragmentos y pistas de sus propios temas, incluso recurriendo a videos de YouTube mientras cantaba. Esta decisión sorprendió al público y fue uno de los principales focos de cuestionamiento.

Además, el show, que habría tenido un costo millonario cercano a los 10 millones de dólares (el más caro de la historia del festival), aumentó las expectativas previas, lo que hizo que muchos consideraran la propuesta insuficiente frente a lo que se esperaba de un artista de su nivel.

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En redes sociales, algunos usuarios calificaron la presentación como “perezosa” o incluso como una de las peores en la historia del festival, mientras que otros defendieron la idea artística, destacando el intento de reconectar con sus inicios y la interacción directa con el público.

El espectáculo combinó canciones nuevas con clásicos de su carrera, pero el formato tipo “karaoke” fue lo que terminó marcando la conversación. Así, su vuelta a un escenario masivo quedó atravesada por la polémica, en un show que, más que consenso, generó debate.

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