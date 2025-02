Cristiano Ronaldo hace pocas entrevistas, pero cuando habla, generalmente enciende la polémica. El delantero portugués brindó una entrevista con el periodista Edu Aguirre con quien mantiene una relación de amistad y en el programa 'Los Amigos de Edu' y como era de esperar, fue a fondo con sus conceptos.

En medio de lo que parece ser una polémica reinante aún cuando están en otras etapas de sus carreras, la comparación con todo lo conseguido por Lionel Messi parece inevitable, en pos del título del mejor jugador de la historia.

En ese sentido, Cristiano fue bastante claro: "El mayor goleador de la historia soy yo. No siendo zurdo estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho... No vi nadie mejor que yo".

Mientras tanto, su cosecha personal se sigue incrementando a punto tal que se espera que alcance el umbral de los 1.000 goles, algo sobre lo que no quiso hacer polémica, pero dejó otra frase para discutir un rato: "La gente está pesada con los mil goles. Estoy haciendo buenos goles o goles bonitos y no los valoran, por lo que falta para llegar a los 1.000 goles. No me gusta eso. Las cosas tiene que pasar de una forma natural. 919, 920 goles... no va a cambiar nada. El mejor de la historia soy yo, punto final."

Polémica en puerta donde los ultra defensores tanto de Cristiano como de Lionel Messi tendrán sus argumentos para hacer que su candidato se quede con ese lauro, que tiene que ver más con gustos que con estadísticas puras.