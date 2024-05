Pelear de visitante en el interior del país puede resultar un verdadero dolor de cabeza. El marplatense César Reynoso fue parte de una velada en el Club Nápoles de Posadas, Misiones donde se enfrentaría con el púgil local Guilllermo "La Joya" Andino que además, era parte de la organización y en el semi-fondo peleaba su hermano.

Si bien parecía todo encaminado hacia una "noche normal" en el norte habiendo superado el pesaje, el sábado la historia fue distinta y "El Salvaje" lo padeció. En diálogo con Marca Deportiva, el marplatense comentó que "todo venía espectacular, el viaje y la atención allá pero a la hora del evento nos citaron a las 9 para que empiecen las peleas amateurs y luego las dos profesionales. Él cayó como a las 10.30 y el festival empezó a las 11 de la noche. Me tuvieron ahí hasta las 2 y media de la mañana que subí a pelear".

El hecho de pelear a esa hora no le cambió su mentalidad y su manera de encarar el combate: "estaba haciendo mi trabajo y considero que iba ganando cada round. En los cruces le di golpes en el costado cuando estábamos en el clinch, arriba del oído. En el segundo me pegó una piña en la pierna, después una en la cadera y luego una tercera en las partes bajas. El referí no le dijo nada pero me dio el tiempo para recuperarme, él estaba en la esquina neutra boqueando, sin aire. Estuve un cachito porque no quería dejar que se recupere. Terminé el tercer round ganándolo porque él no se quería prender".

En el último round llegaría el momento más "bizarro" de la madrugada posadeña y lo relató Reynoso en primera persona: "en el cuarto salí a trabajar. Le metí un voleo que lo sintió y trastabilló. Mi entrenador lo vio con la mirada perdida y fui a buscarlo. Ahí me quiere trabar y es cuando le conecto un cross corto arriba del oído y otro de izquierda. Ahí se va para atrás y dice que le pegué en la nuca, algo que era mentira. Lo empezó a hablar al árbitro que se fue para la esquina y mi entrenador le dice que no le había pegado en la nuca porque tenía la frente marcada del piñón que le pegué". Nada podía cambiar el destino final que parecía sentenciado.

"Ahí se tiró al piso y empezó el acting de que le había pegado en la nuca", prosiguió el experimentado boxeador marplatense. "El referí me descalificó, hizo eso porque estaba bien yo y venía ganando. Entramos a discutir con la esquina de él, lo fui a ver si estaba bien porque soy un deportista pero le dije que no le pegué y se cagaba de risa. La gente lo empezó a abuchear", recordó luego.

En las redes sociales, Andino publicó una imagen con cuello ortopédico en lo que sería la guardia de una clínica indicando que Reynoso le había provocado hematomas e inflamación en la nuca pero debió desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram. Para el púgil de nuestra ciudad, la frustración es muy grande porque tenía ilusiones de volver a la victoria: "estoy triste que me descalificaron sin razón, se cagan en el laburo de uno que entrena y de la gente que te da una mano. Ahora haremos una presentación ante la FAB, pero el resultado no lo van a cambiar. Sólo queremos que quede asentado que esto fue injusto".