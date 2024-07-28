Reynoso cayó por KO en Toronto
El marplatense César Reynoso perdió por KO en la primera vuelta ante el chino Junlong Zhang.
El marplatense César Reynoso perdió por KO en la primera vuelta ante el chino Junlong Zhang.
Este viernes, el marplatense César “El Salvaje” Reynoso será fondista de la velada que Argentina Boxing Promotions organiza en Pilar donde se enfrentará a 10 vueltas con el invicto Yamil Peralta. Será su 38º pelea profesional.
Cesar “El Salvaje” Reynoso volvió a subirse a un ring luego de 7 meses y logró una victoria por fallo unánime ante Ramon Guidetti. El marplatense fue superior en un combate sin muchas emociones.
Después de ser sancionado por la FAB, esta noche el ex campeón Sudamericano Semi Pesado volverá a subirse al cuadrilátero para enfrentarse con Ramón Guidetti en un festival que se realizará en Los Polvorines.