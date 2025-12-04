@guillermotitapino creador de Plim Plim compartió un video especial luego de la participación de @plimplimoficial en el histórico Juguetón de @azteca la obra benéfica que desde hace más de 30 años reúne millones de juguetes para chicos de bajos recursos. En su mensaje, destacó el honor de haber sido anfitriones junto al equipo de Plim Plim y celebró el impacto solidario del evento.



“Un día que va a quedar en mi memoria y en la de todos los que trabajamos en @plimplimoficial!! El Juguetón es una obra benéfica que se hace más de 30 años que junta millones de donaciones de juguetes para los más humildes. Este año tuvimos el honor junto a Plim Plim de ser anfitriones de esta obra maravillosa. Inmensas GRACIAS a toda la gente del @juguetonazteca, de Adrián Ortega Echegollen, y maravillosa Familia Salinas! Gracias Titales!!!!!”, escribió en sus redes.

Ads

Ads