La natación nuevamente le da medallas a la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 donde las actuaciones individuales siguen siendo muy destacadas, pero además, en la posta llegaron las novedades para los deportistas marplatenses.

Ads

En el cierre de la jornada, con la posta 4x100 libres mixta, dos nadadores de nuestra ciudad pudieron subirse al podio obteniendo la medalla de plata en una dura competencia mano a mano con Brasil por el oro.

Después de una clasificación por la mañana donde

Ads

habían logrado el segundo mejor tiempo para meterse en la Final A de la especialidad; llegaba el momento de la Final A donde se preveía que nuevamente la lucha estaría dada entre Brasil y Argentina.

Esta vez con la incorporación al equipo de Lucía Gauna que por la mañana había competido en los 200 libres clasificándose a la Final B; pero desistiendo de la misma para correr la final por equipos. Repitió en el equipo Chaillou junto con Matías Santiso y Agostina Hein.

Ads

A lo largo de toda la competencia, Argentina estuvo en el segundo lugar peleando palmo a palmo con Brasil por el oro. A medida que avanzaban los cambios de deportistas, el equipo brasilero lograba afianzarse como líder y así llegaron a una definición donde obtuvieron un tiempo de 3:31.33 minutos; mientras que el oro, con récord panamericano junior incluido fue en 3:28.85.

El podio lo completó México llegando a la meta poco más de un segundo más tarde que las argentinas.

Sin dudas, la natación es uno de los deportes que mayor cantidad de preseas le está dando al país en los ASU 2025 pero todavía hay mucho más por delante teniendo en cuenta que apenas van dos días intensos de competencia y tres de acción en Paraguay.