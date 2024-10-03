Tres postas, tres medallas: Lucía Gauna y un nuevo bronce sudamericano
La nadadora marplatense Lucía Gauna logró el tercer puesto con el equipo argentino en la posta 4x100 libres logrando la tercera medalla en el Sudamericano de Cali.
La nadadora marplatense Lucía Gauna logró el tercer puesto con el equipo argentino en la posta 4x100 libres logrando la tercera medalla en el Sudamericano de Cali.
Los nadadores de Once Unidos Guido Buscaglia, Lucía Gauna y Guillermina Ruggiero fueron citados para formar parte del equipo nacional en los próximos Juegos ODESUR que se realizarán en octubre en la ciudad de Asunción del Paraguay.
Mar del Plata volvió a subirse a lo más alto del podio en distintas pruebas del Nacional Absoluto Open y Junior que se realiza en Parque Roca. En esta oportunidad, los campeones son Juana Ortiz, Lucía Gauna en Mayores y entre los Juniors, se consagraron Milagros Fernández Timberio, Guillermina Ruggi
Comenzó a disputarse esta tarde el Campeonato Nacional Absoluto de Mayores y Juniors en la Pileta Olímpica de Parque Roca donde los marplatenses consiguieron 6 medallas de oro. En Mayores, se las quedaron Gauna, Buscaglia, Saravia y Ortiz; mientras que en Juniors, lo hicieron Ruggiero y Martin.
Se disputó esta tarde la primera jornada del Campeonato Argentino Absoluto Open en Parque Roca donde Guido Buscaglia se quedó con la primera competencia de velocidad. Lucía Gauna y Guillermina Ruggiero fueron plata y bronce en la misma prueba y Ulises Saravia terminó segundo en 50 espalda. Paralelam
En la continuidad del Panamericano Junior que se está desarrollando en Cali-Valle, Colombia; la marplatense Lucía Gauna aumentó su cosecha de medallas luego de obtener el bronce en la posta 4×200 libres femenina. Ya había sumado una de plata en 400 metros.
En un maratónico partido, Argentina derrotó a Colombia por 3 a 2, con parciales de 21-25, 25-15, 22-25, 25-22 y 15-11 y con este resultado se metió en las semifinales de los juegos Panamericanos Junior. Este domingo, a las 20 (hora argentina), frente a Guatemala en el cierre de la primera fase previ
La marplatense Lucía Gauna concluyó en el segundo puesto de los 400 metros libres y se consagró Subcampeona Panamericana Junior en Cali-Valle durante la primera jornada de la natación en la competencia. Es la primera medalla marplatense en la competencia.
Este jueves con la ceremonia inaugural se dará inicio a los 1° Juegos Panamericanos Junior que se realizarán en Cali-Valle, Colombia. Dentro de los 275 deportistas argentinos, habrá 10 marplatenses distribuidos en 6 disciplinas.
Después de las dos jornadas de medallas iniciales, entre viernes y sábado, Mateo Baldino y Lucía Gauna consiguieron 1 medalla de oro, 4 de plata y 3 de bronce entre pruebas individuales y postas en el cierre del Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos.
Los nadadores marplatenses lograron una nueva actuación destacada en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano Juvenil que se desarrolla en Lima, Perú
Los marplatenses Mateo Baldino y Lucía Gauna lograron una buena cosecha en la primera jornada para la natación en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Lima, Perú. El nadador de IAE Club logró dos bronces y la deportista de Once Unidos una medalla de oro y otra de plata.