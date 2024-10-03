Lucía Gauna

Zelayeta y Gazaba a semifinales en los Panamericanos Juniors

En un maratónico partido, Argentina derrotó a Colombia por 3 a 2, con parciales de 21-25, 25-15, 22-25, 25-22 y 15-11 y con este resultado se metió en las semifinales de los juegos Panamericanos Junior. Este domingo, a las 20 (hora argentina), frente a Guatemala en el cierre de la primera fase previ