Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo, vuelve a Mar del Plata junto a su banda Los Irrompibles para presentar su nuevo disco “Tuertos Vivos”. La cita será este sábado 9 de agosto en Juan B. Justo 620.

“Tuertos Vivos” es un disco conceptual cuyas letras abordan temáticas como los tiempos de la post verdad, los orígenes de las cosas y la búsqueda de nuevos horizontes. La propuesta artística está acompañada por la fotografía de Nora Lezano y las obras del artista plástico Pablo Marturet.

Durante la segunda mitad del 2023, Piti realizó una extensa gira por las principales salas de Argentina y Uruguay, que culminó con un show a sala llena en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. Allí repasó las canciones de sus discos solistas junto a grandes invitados como Las Pastillas del Abuelo, Mariano Martínez (Attaque 77), Maxi Prietto (Los Espíritus), “Alambre” González, Martín “Mono” Fabio (Kapanga), Hugo Méndez, Cachín Invernizzi, Conejo Jolivet y Los Tabaleros.

Su carrera como solista comenzó en 2017 con la edición de “Conmigo mismo”, un disco debut que incluye letras basadas en poemas de su abuelo y composiciones propias. Este material fue presentado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, así como en diversos escenarios de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Piti Fernández volverá a encontrarse con su público marplatense en una noche que promete emoción y mucho rock. En esta oportunidad, se presenta la banda El Final de los Inimputables para que la previa del show sea a pura música.

