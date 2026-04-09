Como parte de la nueva curaduría de su catálogo junto a Sony Music, Pink Floyd prepara un lanzamiento particular: un álbum compilatorio pensado tanto para nuevos oyentes como para fanáticos de larga data.

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Bajo el título “8-Tracks”, el disco propone un recorrido por los años más emblemáticos del grupo, entre 1971 y 1979, con clásicos como “Money”, “Wish You Were Here”, “Another Brick in the Wall (Part 2)” y “Comfortably Numb”.

Sin embargo, el atractivo principal no está solo en la selección de temas, sino en su origen: muchas de las versiones incluidas provienen de cintas máster utilizadas para los antiguos cartuchos de 8 pistas, un formato muy popular entre los años 60 y principios de los 80, especialmente en automóviles. Estas cintas funcionaban en bucle continuo, lo que obligaba a adaptar los álbumes con ediciones especiales, cambios de orden e incluso empalmes para mantener la fluidez de reproducción.

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En ese contexto, el lanzamiento incluye una verdadera joya para coleccionistas: la primera edición oficial en CD y vinilo de la versión completa de “Pigs on the Wing (Parts 1+2)” con un solo de guitarra adicional. Esta mezcla había sido creada originalmente en 1977 para la edición en cartucho de Animals.

El proyecto también cuenta con la participación del reconocido productor Steven Wilson, quien trabajó en la secuenciación del álbum para recrear una experiencia de escucha continua, fiel al estilo conceptual de la banda. Para ello, utilizó efectos de sonido y transiciones entre canciones mediante crossfades, logrando una narrativa sonora más inmersiva.

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“8-Tracks” verá la luz el próximo 5 de junio y se presenta como una propuesta que combina nostalgia, innovación y arqueología musical, ofreciendo una nueva forma de redescubrir el universo de Pink Floyd.

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