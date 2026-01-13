En La Frontera de Pinamar, un menor de 8 años resultó gravemente herido tras un choque múltiple y quedó en terapia intensiva. El episodio ocurrió en la intersección de Libertador y Ameguino en horas de la tarde de este lunes.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando, desde el interior de la zona de La Frontera, salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, con un golpe en la cabeza y sin recuperar la conciencia tras el impacto.

Ambos habían sido parte de una colisión que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca, y a otro UTV negro y rojo CAN-AM manejado por una mujer de 25 años.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso, en apenas segundos arribó otro conductor, acompañado por dos niñas que también sufrieron traumatismos. Las menores fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local, mientras que el niño de 8 años fue asistido en el lugar. “Se le realizaron tareas de reanimación y fue derivado en ambulancia al hospital zonal en estado grave”, señalaron.

El hospital zonal de Pinamar, ubicado en Avenida Shaw 255, confirmó que el menor permanece bajo cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. El personal médico continúa con las acciones necesarias para estabilizarlo.

El lugar del choque quedó preservado por las autoridades, que realizaron los procedimientos legales de rigor y mantienen la zona bajo custodia. La carátula judicial del hecho es lesiones culposas, según consta en la documentación oficial.

Todas las áreas de seguridad y tránsito participaron en las tareas posteriores al incidente, coordinando el traslado de los heridos y asegurando la preservación de la escena para las pericias correspondientes.

Fuente: Infobae