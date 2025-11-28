Después de un 2025 que volvió a confirmar su vigencia internacional, Pimpinela regresa a la Argentina para presentar su nuevo espectáculo Noticias del amor, una propuesta que combina música, humor y emoción. La primera fecha de la Gira Argentina 2026 será en Mar del Plata, el 10 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas.

En Noticias del amor el dúo se convierte en presentador de un noticiero muy particular desde el cual revisita sus grandes éxitos, explorando cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas. Una propuesta que combina el sello teatral de Pimpinela con una narrativa visual contemporánea, pensada para conectar con públicos de distintas generaciones en un viaje conceptual por todas ellas.

Además de los éxitos de siempre, el espectáculo incluirá interpretaciones únicas de hits internacionales y segmentos inéditos que entrelazan canciones que el dúo no interpreta en vivo desde hace años. Un recorrido renovado que sorprenderá a los seguidores más fieles y revelará nuevas formas de disfrutar su repertorio.

La Gira Argentina 2026 recorrerá el país: Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta y Tucumán son algunos de los destinos con fechas que serán anunciadas próximamente. El final será en el Movistar Arena de Ciudad de Buenos Aires, el 18 de octubre, una fecha que coincide con el Día de la Madre.

