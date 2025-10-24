La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva adelante este viernes la segunda jornada de medidas de fuerza con asambleas en Aeroparque en medio del conflicto paritario con Aerolíneas Argentinas, luego de que fracasaran las últimas negociaciones.

Ads

Según informó el sindicato, la compañía “continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo”.

En este marco, los pilotos decidieron ratificar la realización de asambleas para este viernes 24 de octubre, lo que provoca la interrupción parcial de los vuelos en uno de los principales aeropuertos del país.

Ads

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que los pasajeros con viajes programados entre las 5:30 y las 11:30 deben revisar el correo electrónico informado en la reserva, ya que allí se notifican los cambios o reprogramaciones. También se recomienda consultar el estado de los vuelos en la página oficial de la terminal o, en caso de haber adquirido el pasaje por una agencia, comunicarse directamente con la misma.

La situación se da en un contexto complejo para la empresa, que días atrás anunció el retiro preventivo de ocho aviones Boeing 737-800 con motores de la firma CFM, tras fallas registradas en un vuelo en Aeroparque. Desde APLA advirtieron que “no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la compañía (A330 y Embraer 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia”, lo que evidencia “falta de previsión empresarial”.

Ads

Aunque las asambleas no implican un paro total de actividades, las autoridades reconocen que el impacto será significativo, en especial durante las horas pico de arribos y partidas. Además, se estima que el cronograma de vuelos podría verse alterado durante varios días.

La medida coincide con el inicio del fin de semana electoral, lo que añade mayor preocupación entre los pasajeros que tienen previsto viajar dentro del país en las próximas horas.

A principios de mes, el gremio ya había realizado una primera jornada de protesta en la previa de un fin de semana largo: en aquella oportunidad se registraron demoras en 95 vuelos y más de 12.000 pasajeros resultaron afectados.

Ads