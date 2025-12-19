El bloque de concejales de Unión por la Patria instó al Departamento Ejecutivo local para que proceda a la limpieza y saneamiento integral del microbasural ubicado en avenida Pedro Luro entre las calles Chaco y Misiones.

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se afirmó que los vecinos “han manifestado su preocupación por la acumulación de residuos en dicho tramo de la avenida Pedro Luro, uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad. La zona constituye un punto estratégico de circulación tanto vehicular como peatonal, dado que en la avenida Luro funcionan múltiples paradas de colectivos y una importante conexión hacia distintos barrios”.

En ese sentido, se puntualizó que “a pocos metros se encuentra la Estación Ferroautomotora Mar del Plata, la oficina de ANSES y el Centro Comercial de la calle San Juan, lugares a los que diariamente concurren miles de personas. La acumulación de residuos sobre la vereda y calzada genera un riesgo para la salud pública, la contaminación ambiental y la seguridad vial, obligando a peatones a descender a la calzada para continuar su trayecto”.

Ads

Puede interesarte

Y se detalló que “este tipo de microbasurales tiende a expandirse si no se interviene con rapidez y constancia. La presencia de basura favorece la aparición de roedores, insectos y otros vectores transmisores de enfermedades. La acumulación de residuos afecta negativamente la imagen urbana de una de las principales arterias de acceso al centro de la ciudad”.

Al mismo tiempo, se recalcó que “la reiteración de microbasurales evidencia la necesidad de fortalecer campañas de concientización ambiental y mayor presencia del Estado en tareas de higiene urbana”.

Ads

“Resulta fundamental articular controles municipales que permitan identificar a quienes arrojan residuos en la vía pública. El Estado municipal tiene la responsabilidad de garantizar la limpieza y el mantenimiento del espacio público”, finaliza el texto.