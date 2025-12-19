Piden que se limpie un microbasural en la zona de la Ferroautomotora
Está ubicado sobre avenida Luro, entre Chaco y Misiones. En el reclamo, se destacó que la zona es “uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad”.
Está ubicado sobre avenida Luro, entre Chaco y Misiones. En el reclamo, se destacó que la zona es “uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad”.
Uno de los involucrados es un hombre de 28 años en situación de calle.
El ladrón abrió una Peugeot Partner estacionada en la avenida Luro usando un inhibidor. Fue enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.