En las últimas horas, personal de la Comisaría Primera intervino en un procedimiento realizado en el macrocentro, tras detectar por medios digitales la circulación de un video en el que se observaba una presunta pelea con armas blancas entre dos personas.

Ads

A partir de tareas de reconocimiento y recorridas preventivas, los efectivos lograron identificar en la intersección de España y avenida Luro a uno de los participantes que aparecía en las imágenes.

Durante el procedimiento, se procedió a su identificación y al secuestro de los elementos que portaba: un destornillador plano y un hierro tipo faca de aproximadamente 45 centímetros con punta.

Ads

Puede interesarte

Continuando con las averiguaciones, se estableció la identidad del segundo involucrado, quien resultó ser un hombre de 28 años en situación de calle.

Intervino la UFI N°1, a cargo de Florencia Salas, que dispuso la formación de actuaciones por averiguación de ilícito, la notificación de los imputados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su posterior libertad, en virtud de lo normado por el artículo 161 del mismo cuerpo legal. Se dejó constancia de que no se registraron víctimas en relación con el hecho.

Ads