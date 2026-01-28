La fiscal Betina Lacki solicitó hoy la prisión preventiva para los dos empleados del Senado de la provincia de Buenos Aires acusados de liderar una secta que abusaba de mujeres en La Plata. El pedido fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien tiene un plazo de cinco días para resolver la situación procesal de los imputados.

Se trata de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz, procesados por abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por el grave daño en la salud psicofísica de las víctimas, en concurso real con privación ilegal de la libertad. La acusación comprende al menos ocho hechos, algunos de los cuales habrían ocurrido dentro de oficinas de la Legislatura bonaerense.

Antes de definir sobre la prisión preventiva, el magistrado deberá convocar dentro de las próximas 48 horas a una audiencia prevista en el artículo 168 bis, a pedido de la defensa. En ese ámbito, los abogados podrían solicitar la morigeración de la medida, como el arresto domiciliario, además de plantear nulidades o cuestionar la prueba reunida.

La fiscal fundamentó su solicitud en la pena en expectativa -que podría alcanzar hasta 15 años de prisión-, el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que los acusados habrían acosado a las víctimas e interferido en el desarrollo de la causa.

Asimismo, Lacki unificó denuncias que habían sido radicadas en la UFI N°2 pero tramitaban por separado. No obstante, esa cuestión aún debe resolverse, ya que uno de los expedientes se encuentra en el juzgado de Juan Pablo Masi y el otro en el de Pablo Raele, por lo que pidió que se decline la competencia a favor de este último.

Fuentes judiciales indicaron que también se investiga el posible rol de funcionarios que conocían los hechos o estaban al tanto de lo que ocurría en el Senado y no realizaron denuncias, aun cuando se tratara de delitos de instancia privada.

Según la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal y habría funcionado entre 2015 y 2019. Rodríguez era el líder máximo, identificado como el “Dios Kiei”, a quien se presentaba como un “semidiós reencarnado” con supuestos poderes, y exigía a las víctimas que lo sirvieran y satisficieran como parte de su propósito espiritual.

Daniela Silva Muñóz cumplía el rol de “Sensei” o maestra espiritual y actuaba como facilitadora. Utilizaba su posición de “confidente” para persuadir a las víctimas de mantener relaciones sexuales con Rodríguez, argumentando que no se podía romper la “trieja”, una relación de tres personas basada en supuestos principios espirituales.

De acuerdo con los testimonios, las víctimas eran captadas en distintos ámbitos, entre ellos la militancia política, espacios universitarios y encuentros de mujeres. La pareja era referente del Movimiento Ciudadano “La Capitana” de La Plata, vinculado a Unión por la Patria. En algunos casos, Rodríguez habría generado dependencia económica al pagar estudios y ejercer presiones y amenazas para mantener el control sobre las denunciantes.

En el documento fiscal se señala que, “en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, Silva Muñóz persuadía a las víctimas para concurrir a su domicilio o incluso a oficinas del Senado, donde las dejaba encerradas con Rodríguez para que este abusara de ellas.

Fuente: con información de TN