Al verificarse que a más de un año de los anuncios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires prometiendo mejorar el servicio de VTV por medio de una licitación para la concesión de más plantas verificadoras en Mar del Plata y Batán y que eso no se ha cumplido, el concejal del PRO Guillermo Volponi presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Transporte responda cuales son las razones por las que todavía sigue sin solucionarse el problema que afecta a alrededor de 250.000 usuarios de vehículos en General Pueyrredon.

En este sentido, el concejal -que preside la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante- reclamó "que la Provincia explique en qué estado se encuentra aquella licitación que fuera anunciada durante 2023 pero que todavía no ha generado ningún cambio para los vecinos de Mar del Plata y Batán". Volpoini volvió a resaltar con datos del municipio -que se pueden obtener libremente de la web de la comuna-, que "la afectación de esta problemática impacta en que son alrededor de 250.000 los vehículos que debieran tener su tramite en regla pero que, al no darse respuesta a las demandas en tiempo y forma, quedan expuestos al incumplimiento de la ley 13.927 y el decreto reglamentario 532/09 y son pasibles de sanciones monetarias como multas o retiros de licencias de conducir".

"Le estamos pidiendo al Ministro de Transporte bonaerense que de cuentas del contenido del pliego publicado para licitar la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular como así también el estado y/o resultado del proceso licitatorio iniciado a mediados del año 2023" continuó diciendo Volponi, quien agregó que entre los reclamos que se están formulando en el proyecto también está el de "conocer los plazos de implementación de las condiciones definidas en el pliego correspondiente entre las que se encuentra la habilitación de nuevas plantas de verificación en la ciudad".

La iniciativa tiene por objetivo visibilizar lo que ocurre en la ciudad y en Batán, donde los usuarios no pueden acceder en tiempo y forma a cumplir el trámite de la VTV por varios motivos. En algunos casos porque el sistema de turnos es engorroso y complejo y en otros porque las plantas verificadoras no alcanzan a dar respuesta a la demanda por la cantidad de vehículos a verificar en el distrito.

"Recordamos que uno de los anuncios fue la ampliación de plantas verificadoras para General Pueyrredón. A un año de aquel anuncio del gobierno provincial la situación sigue siendo compleja, incluso hubo que permitir, a fines del año pasado, que los vehículos que circulasen con un pedido de turno pero con VTV vencida no fueran multados, entendiendo que no era responsabilidad del usuario no hacer la VTV sino de que no había disponibilidad suficiente para cumplir con esa obligación" finalizó diciendo el concejal del PRO.