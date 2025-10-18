El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ordenanza para autorizar al Partido Justicialista de General Pueyrredon que lleve adelante el emplazamiento de una placa recordatoria en homenaje al ex intendente municipal, José Antonio Cavallo, en el Hall Central del Palacio Municipal.

Cavallo nació el 25 de noviembre de 1917 en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles y falleció el 20 de mayo de 1995, habiéndose graduado como abogado en 1948, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.

Asumió como intendente del Partido de General Pueyrredon el 1 de mayo de 1955 y fue destituido en septiembre de ese mismo año por la “Revolución Libertadora” que derrocó el gobierno del general Juan Domingo Perón.

A partir de dicha fecha, Cavallo instaló su estudio jurídico, ejerciendo la profesión de manera independiente hasta la tercera presidencia del general Perón, cuando fue designado como juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, y se mantuvo en dicho cargo hasta ser destituido en 1976 por el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”.

