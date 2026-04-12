En medio de la conmoción por la muerte de Ángel, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, la querella solicitó la detención de la madre del menor y de su pareja, a quienes considera principales sospechosos del hecho.

Ads

El pedido fue impulsado por el abogado del padre del chico, quien amplió la denuncia al considerar que existen pruebas suficientes para avanzar contra ambos por un presunto homicidio agravado. Ahora será la fiscalía la que deberá analizar si hace lugar a la solicitud y pide las detenciones.

Puede interesarte

Según el planteo, la madre habría tenido conocimiento de un contexto de violencia ejercido por su pareja y no habría protegido al niño, lo que configura una posible “omisión impropia” y abandono de persona seguido de muerte.

Ads

Además, la querella sostiene que existen testimonios que darían cuenta de situaciones de maltrato y de lo ocurrido en las horas previas a la internación del menor, quien falleció tras ingresar con graves lesiones en la cabeza.

El caso sigue bajo investigación y también generó cuestionamientos al accionar judicial previo, en particular por las decisiones que habían determinado con quién debía vivir el niño antes del trágico desenlace.

Ads