maltrato infantil

Piden detener a la madre de Ángel por su presunta responsabilidad en la muerte
La querella también apuntó contra la pareja de la mujer y ahora la fiscalía debe definir si avanza.
La querella también apuntó contra la pareja de la mujer y ahora la fiscalía debe definir si avanza.
Los adultos que lo han sufrido corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales.
Así lo afirmó la jueza Clara Obligado, titular del Juzgado de Familia N°5. Destacó que la agresión no es algo intrínseco de una clase social, sino que está presente en todas, aunque las familias con mayores recursos "logran otro ocultamiento".
El pequeño ingresó en grave estado este viernes a la noche, proveniente de Villa Gesell, y falleció minutos después, a causa de los graves politraumatismos que presentaba. Las contradicciones en las explicaciones de su madre y su pareja derivaron en una orden de detención contra ambos.