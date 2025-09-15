Una mujer de 35 años fue detenida este domingo tras intentar robar una gran cantidad de productos en el supermercado Carrefour de avenida Constitución al 7500.

Según informaron fuentes policiales, la maniobra fue detectada por las cámaras de seguridad del local, que registraron a la imputada guardándose entre sus prendas 4 bandejas de panceta ahumada, 5 de jamón cocido, 5 de salame milán y un mixer plástico, con los que intentó retirarse sin abonar. El monto total de lo sustraído ascendía a $117.425.

Al ser interceptada por el personal de seguridad y luego por efectivos del Comando de Patrullas, se constató además que llevaba en su mochila otros productos de higiene y perfumería, entre ellos un kit de perfume y body splash, tratamientos de skin care, lociones capilares, varios shampoos y acondicionadores para bebés, además de repuestos y máquinas de afeitar, cuya procedencia no pudo justificar.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso la notificación de la formación de causa, la restitución de los elementos comestibles al supermercado y el traslado de la mujer a la Unidad Penal N° 50.



