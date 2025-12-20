El dúo de piano Turco‑Maciel ofrecerá un concierto el próximo martes 23 a las 21:00 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), donde presentará un programa que combina obras para dúo y piezas solistas. La propuesta estará a cargo de los pianistas Rosario Turco (maestra de Música del ISA Teatro Tronador) y Dante Maciel, formados en Mar del Plata y alumnos del maestro José Luis Juri.

El conjunto se creó en 2023 en Mar del Plata y desde entonces ha realizado presentaciones en diversas salas del país, entre ellas el Museo Villa Mitre, ECEM, el Oratorio de la Inmaculada Concepción de María, Punto de Encuentro, Casa de Artistas en Pinamar, Conciertos El Rincón en Villa General Belgrano (Córdoba) y la Biblioteca Popular J. José de Urquiza en Río Tercero (Córdoba).

En enero de 2024 participaron del Encuentro de Piano y Música de Cámara Internacional (EPI), realizado en San Carlos de Bariloche. Su repertorio abarca obras de Brahms, Schubert, Schumann, Bach, Ravel, Debussy y Grieg. Desde su formación continúan perfeccionándose bajo la guía de José Luis Juri.

El programa del concierto incluye los 16 Valses Op. 39 de Brahms y Bilder aus Osten Op. 66 de Schumann, dos piezas centrales del repertorio para piano a cuatro manos. Además, Dante Maciel interpretará obras para piano solo: la Rapsodia Op. 79 Nº2 de Brahms, el Estudio Trascendental Nº1 “Preludio” de Liszt y dos preludios de Debussy, La cathédrale engloutie y Brouillards. El cierre estará a cargo del dúo con la Petite Suite L.65 de Debussy.

