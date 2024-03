El congresista Dean Phillips, representante de Minnesota, suspendió su campaña para la candidatura presidencial demócrata de 2024, poniendo fin a su carrera hacia la Casa Blanca. “Voy a suspender mi campaña y estaré, en este momento, apoyando al presidente Biden porque las opciones son muy claras”, dijo en una entrevista radial de WCCO. “La alternativa, Donald Trump, es un hombre muy peligroso”, añadió.

“Simplemente pediría e invitaría y animaría a los partidarios de Haley, a los partidarios de Trump, a los partidarios no comprometidos a unificarse detrás de la decencia y la integridad”, dijo y agregó: “Eso significa apoyar a Joe Biden, y voy a hacerlo empezando ahora mismo”, añadiendo que va a “hacer todo lo humanamente posible para asegurar la reelección de Joe Biden este noviembre, porque es así de existencial.”

Con el desarrollo de las elecciones primarias del Partido Demócrata, Biden ya sumó 1.568 de los 1.968 delegados (según el recuento de la cadena ABC News) con los que se garantizará la nominación, por lo que en los próximos días el mandatario confirmará matemáticamente que optará a la reelección el 5 de noviembre.

Phillips, un multimillonario de 55 años que se encuentra entre los miembros más ricos del Congreso, construyó su candidatura a la Casa Blanca en torno a llamamientos a una nueva generación de liderazgo demócrata, mientras gastaba dinero libremente de su fortuna personal. Sin embargo, este congresista poco conocido no ha logrado convencer a los votantes del partido.

Fue el único demócrata electo que compitió con Biden por la presidencia y su fracaso es una prueba más de que los votantes demócratas apoyan al mandatario de 81 años, aunque muchos tengan dudas sobre su edad o sus perspectivas de reelección.

El presidente Joe Biden se presentó durante mucho tiempo como el único cualificado para derrotar de nuevo al republicano Donald Trump tras su victoria en 2020, y su campaña de reelección ignoró en gran medida a Phillips excepto para señalar que el congresista votó con la administración casi el 100% de las veces en el Congreso.

Phillips argumentó a menudo que Biden era demasiado viejo para un segundo mandato. Pero en una publicación en las redes sociales el miércoles, Phillips señaló que Biden había visitado una vez su casa mientras era vicepresidente y que su “decencia y sabiduría eran rarezas en la política entonces, y aún más hoy”.

“Sólo tenemos dos de ellos”, dijo Phillips a WCCO. “Y va a ser Donald Trump o Joe Biden. Y aunque de hecho creo que el presidente está en una etapa de la vida en la que sus capacidades están disminuidas, sigue siendo un hombre competente, decente e íntegro. Y la alternativa, Donald Trump, es un hombre muy, muy peligroso”.

El apoyo de Phillips a Biden parece excluir la posibilidad de que se presente como candidato de un tercer partido en una posible candidatura “Sin etiquetas”.

Una pieza central de la campaña de Phillips para molestar a Biden fue en New Hampshire, donde hizo una dura campaña, con la esperanza de sacar provecho de la frustración de los demócratas del estado por un nuevo plan del Comité Nacional Demócrata, defendido por Biden, que reordena el calendario de primarias presidenciales del partido para 2024, comenzando con Carolina del Sur el 3 de febrero.

Pero en lugar de dar la sorpresa en New Hampshire, Phillips quedó en un distante segundo lugar en las primarias no sancionadas de ese estado, por detrás de una campaña por escrito en la que los demócratas votaron por Biden, a pesar de que su nombre no aparecía en la papeleta.

Tras esa derrota, Phillips siguió adelante hacia Carolina del Sur y el inicio formal de las primarias. Pero el DNC no programó ningún debate de primarias, y los partidos demócratas de algunos estados, como Carolina del Norte y Florida, ni siquiera tienen previsto celebrar primarias, lo que hace aún más difícil desafiar al presidente en ejercicio. Phillips perdió Carolina del Sur y todos los demás estados en los que compitió.

Antes de las primarias de Minnesota del Supermartes, casi ninguno de las dos docenas de votantes demócratas entrevistados en el distrito electoral de Phillips mencionó su campaña presidencial. James Calderaro, de Hopkins, sabía que Phillips era candidato, pero lo descartó como “una distracción”. Calderaro y otros dijeron que apoyaban a Biden para tener más posibilidades de frenar a Trump en noviembre.

Phillips ya anunció que no se presenta a la reelección en su distrito congresual de los suburbios de Minneapolis. Es heredero del imperio Phillips Distilling Co. de su padrastro y fue presidente de esa empresa, pero también dirigió el fabricante de helados Talenti. Su abuela era Pauline Phillips, más conocida como la columnista de consejos Dear Abby.

Conducir un camión de helados ayudó a Phillips a ganar su primera campaña en la Cámara en 2018, cuando desbancó al republicano de cinco mandatos Erik Paulsen. Si bien el distrito de Phillips en el gran Minneapolis, en su mayoría acomodado, se ha inclinado más hacia los demócratas, él enfatizó que es un moderado centrado en sus electores suburbanos.

Mientras se postulaba para presidente, sin embargo, Phillips se movió más a la izquierda, respaldando la atención médica totalmente financiada por el gobierno a través de “Medicare para todos”.

