candidato a presidente

Joe Biden anunció que retira su candidatura a la reelección en Estados Unidos
“Lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, sostuvo.
“Lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, sostuvo.
Sostuvo que será "palabra santa" lo que emita el Consejo Nacional Electoral y que "será defendido".
Se trata de una cifra récord de recaudación para un día, lo que demuestra el naciente entusiasmo entre los votantes.
El presidente de los Estados Unidos anunció esta tarde que no buscará la reelección.
“Estaré apoyando al presidente Biden porque las opciones son muy claras: Donald Trump es un hombre muy peligroso”, declaró el congresista demócrata.