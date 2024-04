Un kiosquero de avenida Peralta Ramos al 700, que se salvó de milagro luego de que una caja de chicles detuviera un disparo ejecutado por un delincuente, se mostró “indignado” respecto de la constante inseguridad: en menos de un año ya sufrió seis asaltos.

“Las fuerzas policiales lo único que hacen es venir a tomar la declaración y después se van. Seguros no nos podemos sentir. A nosotros no nos respalda nadie”, contó Cristian en diálogo con El Marplatense.

El comerciante aseguró que “estamos a la deriva acá, tratando de sobrevivir para poder trabajar” y resaltó que “los delincuentes sí, tienen todos los beneficios y todas las leyes a su favor. Pero nosotros, si respondemos a sus ataques, hasta podemos ir presos. Los honrados no tenemos quién nos defienda”.

El hecho ocurrió el pasado lunes cuando dos delincuentes ingresaron al comercio con fines de robo. “Me pidieron el dinero, pero tardé en reaccionar. Entonces la respuesta fue con un balazo, que fue lo que pegó en el chicle. Después de eso reaccioné porque vi que estaban armados, me asustó el tiro, tomé el gas pimienta que tenía cerca de la caja y les tiré. Al hacer efecto el gas pimienta se van, pero uno de ellos dispara hacia donde estoy yo y se van”.

El kiosko donde ocurrió el hecho ocurrió en Peralta Ramos al 700.

Cristian agradeció que “el tiro me lo paró la caja de chicles, no me dio a mí” y si bien destacó que se encuentra “bien”, aseguró que “me encuentro indignado, molesto. Siento que no va a haber seguridad porque nadie controla que no ocurran estos actos delictivos seguidos. Con miedo y con bronca, con mucha ira”.

Sobre los delincuentes, el comerciante indicó que “no son conocidos, no son clientes del barrio y no fueron identificados, pero sí están en las cámaras. Lo que sucede es que la inseguridad, que está en todos lados, se acrecienta cada vez más. A mí me asaltaron seis veces en menos de un año. No hay respuesta, no hay seguridad, no hay nadie que nos cuide”.