El operativo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un Fiat 147 rojo cuyos ocupantes intentaban forzar la puerta de un Fiat Duna estacionado en la intersección de Vieytes y Catamarca. Con las características aportadas por un vecino, personal del Comando de Patrullas inició la búsqueda.

Minutos después, el vehículo sospechoso fue localizado. Al advertir la presencia policial, el conductor ignoró la voz de alto y se dio a la fuga a alta velocidad, circulando incluso en contramano y sobre la vereda, poniendo en riesgo a terceros.

La persecución culminó en calle Canosa al 100, donde el Fiat 147 colisionó contra un móvil policial y volcó. El conductor fue reducido en el lugar, mientras que el acompañante consiguió huir.

En poder del detenido se secuestraron un handy tipo Baofeng con frecuencias activas, un teléfono celular Samsung, una llave codificada de vehículo Peugeot y una navaja de aproximadamente 19 centímetros.

Una ambulancia asistió al aprehendido en el lugar, sin necesidad de traslado. Posteriormente, la propietaria del Fiat Duna constató daños en las cerraduras del lado conductor y acompañante, además del faltante de una billetera sin documentación ni dinero.

Personal de Tránsito Municipal labró las infracciones correspondientes y secuestró el Fiat 147, que fue trasladado al playón municipal.

El acusado quedó a disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien ordenó la notificación de la formación de causa por robo y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.