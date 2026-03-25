Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en Mar del Plata luego de una persecución policial, acusados de haber robado un vehículo bajo amenazas con arma. El operativo fue llevado adelante por personal de la Prefectura Naval Argentina tras un alerta al 911 que advertía sobre el asalto.

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Según la denuncia, el hecho se inició en la zona de calle Malvinas al 400, donde tres individuos armados sustrajeron un Renault Clio y se dieron a la fuga. Minutos después, efectivos que realizaban tareas de patrullaje lograron identificar el automóvil en circulación en inmediaciones de Fermin Errea e Ituzaingó, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta avenida Constitución al 10400.

Durante la huida, uno de los sospechosos efectuó un disparo en dirección al móvil policial, aunque no se registraron heridos. Finalmente, al verse acorralados, los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie. Dos de ellos fueron reducidos en el lugar, mientras que un tercer implicado logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

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En poder de los aprehendidos se secuestraron dos réplicas de armas de fuego, un teléfono celular y el vehículo robado, que fue recuperado. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la imputación por robo doblemente agravado —por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma—, además del secuestro de los elementos y el traslado de los detenidos a sede judicial.

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