Dos hombres de 35 y 42 años fueron aprehendidos luego de intentar cometer un ilícito bajo la modalidad “entradera”, utilizando una camioneta con pedido de secuestro y prendas similares a las de la Policía bonaerense.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en la zona de Marenco y Tetamanti, donde un llamado al 911 alertó que dos sujetos vestidos con ropa policial habían intentado ingresar a la vivienda de un hombre de 61 años. Tras ser descubiertos, los delincuentes escaparon a bordo de una camioneta Nissan blanca, con patente colocada que no correspondía al vehículo.

De inmediato, personal de distintas comisarías y del Comando de Patrullas montaron un operativo cerrojo. El rodado fue avistado en las inmediaciones de Cerrito y calle 85, iniciándose una persecución que finalizó cuando los sospechosos abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie. Ambos fueron reducidos por efectivos, mientras que un tercer cómplice logró escapar y permanece prófugo.

Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y una funda tipo pistolera. En el interior del vehículo también se hallaron prendas y accesorios similares a los utilizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien dispuso la aprehensión de los acusados y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Según se informó, los detenidos estarían vinculados a robos bajo la modalidad entradera cometidos en distintos barrios de la ciudad, movilizándose en el mismo vehículo y utilizando ropa con insignias policiales en zonas bajo jurisdicción de Subcomisaría Camet, Subcomisaría Acantilados y Comisaría 5ta.

